РИАМО - 23 сен. Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что еще не продал Тинькофф Банк, сделка с «Яндексом» находится в стадии обсуждения, сообщает РИА Новости.

Предприниматель также отметил, что планируемая сделка будет скорее не продажей, а слиянием двух компаний.

«Про «продал» банк… я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий», – написал Тиньков на своей странице в соцсети Instagram.

Во вторник TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с «Яндексом» о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в 5,48 миллиарда долларов. «Яндекс» подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.