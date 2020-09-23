РИАМО - 23 сен. Покрытие заменили еще на восьми дорогах в Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье в период с 14 по 22 сентября завершили ремонт покрытия на восьми региональных и муниципальных дорогах общей площадью более 28 тысяч квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время специалисты продолжают работы по замене покрытия на десяти участках дорог.​

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что Московская область вошла в топ регионов России по темпам и объемам дорожного ремонта.