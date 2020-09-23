РИАМО - 23 сен. Порядка 85% программы реновации жилфонда в новой Москве планируют реализовать в 2024 году, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«По реновации у нас проекты строятся. Больше половины проектов, которые предусмотрены, сегодня реализуются. И большую часть объектов построим до 2024 года. <...> Почти 85% реновации мы в 2024 году должны будем закончить», — сказал Жидкин журналистам.

Он добавил, что благодаря созданию новых рабочих мест порядка 63% жителей сегодня не выезжают на работу за пределы ТиНАО.

Программу реновации жилфонда в столице утвердили в августе 2017 года. В нее включены 5174 дома — около 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек.