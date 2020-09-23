РИАМО - 23 сен. Порядка 3 миллионов квадратных метров недвижимости планируют ввести в эксплуатацию на территории новой Москвы в текущем году, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«В текущем году планируем ввести в эксплуатацию не менее 3 миллионов квадратных метров недвижимости, жилой и нежилой», — сказал Жидкин журналистам.

По его словам, в ТиНАО ежегодно увеличивается объем ввода жилья.

При этом, отметил Жидкин, интерес жителей столицы к недвижимости в новой Москве вырос более чем в три раза с 2013 года.

«Если в 2013 году только 18% москвичей покупали квартиры в новой Москве, то сегодня этот уровень достиг уже 63%», — резюмировал глава департамента.