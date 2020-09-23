РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Два дорожно-транспортных происшествия произошли на улице Кирова Подольска в среду днем, в результате ДТП было затруднено движение, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Обе аварии произошли на улице Кирова Подольска в среду в районе 12:30. В первой половине дня из-за этого было затруднено движение.

«Первая авария произошла у автобусной остановки «Фетищево», у электроподстанции. Там «КамАЗ» зажал автомобиль Renault к отбойнику. Судя по всему, грузовик перестраивался и не увидел иномарку», - сказал очевидец.

Он отметил, что вторая авария произошла у памятника Подольским курсантам. Там столкнулись Chevrolet и SKODA. Причем, судя по аварии, ДТП произошло при перестроении – SKODA въехала в дверь другой иномарке. По его словам, на 12:30 на этих промежутках дороги движение было затруднено.

По данным на 12:50, на улице Кирова образовалась пробка длиной около 2 километров.