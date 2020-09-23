РИАМО - 23 сен. В 2020 году в программу капитального ремонта было включено 2199 многоквартирных домов на территории Подмосковья, уже удалось отремонтировать 1715 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«План капитального ремонта 2020 года выполнен на 80%», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

«Особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий на территории Московской области. Технологии, применяемые при капитальном ремонте в Московской области, позволяют сэкономить на отоплении до 30%», – сказал гендиректор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов.

Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности 44 004 домов. С 2014 года в регионе уже отремонтировано 12,8 тысячи многоквартирных домов и заменено свыше 10,7 тысячи лифтов.