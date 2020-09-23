РИАМО - 23 сен. Гроб с телом бессменного ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова вынесли из здания столичного Театрального института имени Бориса Щукина под продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

В среду родные, коллеги, друзья и горожане пришли проститься на большую сцену театрального института с телеведущим. Гражданская панихида началась в 10 часов утра.

Гроб с телом артиста вынесли на улицу под громкие аплодисменты собравшихся, которые не смолкали до отъезда катафалка. Похоронят ведущего на Востряковском кладбище.

Борисов окончил ВТУ имени Б. В. Щукина в 1982 году. В 1990-1991 годах он работал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». С 1994 года Борисов вел телепрограмму «Русское лото». В 2000 году он получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Вечером 19 сентября Борисова забрали в больницу прямо со съемочной площадки. Врачи ввели его в медикаментозную кому, однако спасти его не удалось, он умер в этот же день. Артисту был 71 год.