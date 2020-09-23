РИАМО - 23 сен. В следующем году в новой Москве планируют начать строительство четырех домов культуры по просьбам жителей, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Проектируем четыре дома культуры, там где они нужны, где люди обратились. В Московском, в Троицке, во Внукове, в Кленове. И мы сейчас проектируем эти объекты. Начнем уже в будущем году их строить», — сказал Жидкин журналистам.

По его словам, в настоящее время также проектируют крупный спортивный комплекс в Коммунарке. Кроме того, строят парк в поселении Воскресенское.