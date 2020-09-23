РИАМО - 23 сен. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова заявила, что России необходимо быстро менять приоритеты в школьном образовании, потому что стратегические документы не отвечают требованиям времени, сообщает Nation News.

Леткова также подчеркнула, что у онлайн-образования нет особых перспектив, поэтом будущее за классическим очным образованием.

«Я не думаю, что будущее за онлайн-образованием, хотя у РФ есть стратегические документы — проект «Образование-2030» и другие, которые говорят о том, что традиционное образование в школе будет сокращаться, и ему на смену придет дистанционное. Но онлайн-формат — это вообще не образование, а обучение навыкам», — сказала Леткова.

Она добавила, что имеются такие проекты, по которым детей начнут обучать корпорации, отобрав будущие кадры по результатам тестирования. Такой подход поможет дать конкретную профессию ребенку, научив необходимым навыкам.

«Если внимательно посмотреть на наше образование сегодня, то мы движемся в соответствии с этими проектами», — отметила Леткова.

По ее словам, у детей на данный момент профилизация очень ранняя.

«Если идти по этой траектории развития, то тогда будущее за электронным обучением, но я не могу назвать его образованием. Как результат, выпускники школ будут иметь очень низкий уровень развития и обладать лишь навыками, необходимыми для выполнения неких функций в обществе. Путь наверх, в науку, для них будет закрыт, если они, конечно, в самом раннем детстве не проявят каких-либо особых способностей», – подчеркнула Леткова.

При этом она заявила, что для элиты школьное образование останется традиционным.

«Если мы не одумаемся и не вернемся к традиционной системе образования, то вряд ли построим передовое, развитое общество. В тех стратегических документах, которые предписывают нам такой путь развития, говорится, что наша страна должна обслуживать экономики более развитых стран», – отметила Леткова.