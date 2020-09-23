РИАМО - 23 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел стройку спортивного комплекса с катком на улице Красного Маяка в столичном районе Чертаново, готовность объекта на текущий момент составляет 75%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Спортивный объект строят рядом с Битцевским лесопопарком, в одном из самых живописных мест района Чертаново Центральное.

«Наши планы развития спортивной инфраструктуры Москвы включают строительство 149 новых ФОКов с 2011 по 2023 годы. Значительная часть из них имеет катки и предназначена для круглогодичных занятий ледовыми видами спорта. На улице Красного Маяка мы строим новую ледовую арену для игры в хоккей и фигурного катания», – подчеркнул Собянин.

Площадь объекта составляет 4,8 тысячи квадратных метров. В спорткомплексе расположится профессиональная хоккейная коробка, там будут тренироваться юные спортсмены ФСО «Хоккей Москвы». Кроме того, в ФОКе заработают детские секции хоккея и фигурного катания. Также там будут проходить соревнования по этим видам спорта.

Еще на объекте предусмотрен зал общей физической подготовки площадью 200 «квадратов».

Для ожидающих детей родителей предусмотрен буфет и зона ожидания, где можно будет наблюдать за ходом тренировок юных спортсменов. Предусмотрена также стоянка на 27 машино-мест.

Внешний вид спортивного объекта сочетает стены цвета морской волны с фрагментами ленточного остекления и оригинальной вывеской. В вечернее и ночное время ледовую арену и прилегающую к ней территорию украсит архитектурно-художественная и ландшафтная подсветка. Строительство объекта планируют завершить в следующем году.