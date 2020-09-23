РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Новоизбранные депутаты подмосковного Подольска приняли участие в посадке 17 саженцев красных кленов в сквере микрорайона Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Озеленение в микрорайоне Климовск. В среду в сквере за ДК «Машиностроитель» были высажены 17 саженцев красных кленов. В высадке приняли участие сотрудники территориального управления Климовска, избранные депутаты Наталья Квашенникова и Олег Паскарь, а также сотрудники ПЧ77 Климовска (пожарной части - ред.)», - говорится в сообщении.

После высадки все деревья были подвязаны, а сквер приобрел совсем другой вид. За высадку организаторы поблагодарили сотрудников МБУ «ПКБ», которые подготовили деревья и посадочный материал.