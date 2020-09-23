РИАМО - 23 сен. До конца текущего года на территории около Хованского кладбища в новой Москве планируется построить ливневые стоки, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Инженерные объекты создаются. <...> В этом году мы планируем еще пять объектов построить. Один из них очень важный — ливневые стоки в районе Хованского кладбища. <...> Там воды теперь не будет весной», — сказал Жидкин журналистам.

Он также добавил, что до конца года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию еще пять пожарных депо.