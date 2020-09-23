РИАМО - 23 сен. Более 2,8 миллионов ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела к инфекции, провели в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы стараемся развивать в Подмосковье доступность исследований на коронавирус и антитела к нему. В частности, ИФА-диагностика доступна всем жителям Подмосковья бесплатно по полису ОМС, достаточно обратиться в городскую поликлинику. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы пройти ИФА-исследование, жители Подмосковья должны записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.