РИАМО - 23 сен. В ближайшие 3,5 года на территории новой Москвы появится 250 километров автодорог, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Если мы построили за семь лет 250 километров дорог, то в ближайшие 3,5 (года - ред.) хотим построить еще столько же дорог. Это магистральные дороги», — сказал Жидкин журналистам.

Он добавил, что за последние два месяца в ТиНАО открыли 50 километров дорог. В частности, чтобы разгрузить Киевское и Калужское шоссе.

По его словам, новые дороги помогают значительно сократить время в пути, существенно повысить транспортную доступность ряда населенных пунктов и станций метро, а также расширить местную сеть общественного транспорта.