РИАМО - 23 сен. За минувшие сутки по 27 случаев заражения Covid-19 выявлено в Королеве и Одинцове, во всем Подмосковье выявили 215 случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 72 116 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1298 человек. Выздоровели и выписались 55036 человек», — говорится в сообщении.

В Ленинском городском округе выявили 23 случая, 17 — в Химках, 15 — в Серпухове. Еще 12 человек — в Люберцах. Десять человек с коронавирусом выявили в Подольске. По девять человек — в Домодедове и Мытищах.

Семь случаев — в Коломне, шесть — в Электростали. Пять — в Красногорске. По четыре случая заражения выявили в Шатуре, Сергиево Посаде и Орехове-Зуеве.

По три случая заражения Covid-19 выявили в Наро-Фоминске, Истре, Дубне и Кашире. По два случая инфицирования выявлено за сутки в Долгопрудном, Раменском и Ступине.

Кроме этого, по одному случаю коронавируса за сутки выявили в Талдоме, Чехове, Бронницах, Можайске, Реутове, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Лотошине, Протвине, Рузе, Дзержинском, Волоколамске, Дмитрове, Жуковском и Щелкове.

В 25 округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусом за сутки. Речь идет об Электрогорске, Богородском округе, Власихе, Шаховской, Черноголовке, Фрязине, Рошале, Пушкине, Озерах, Молодежном, Лыткарине, Луховицах, Лосино-Петровском, Лобне, Красноармейске, Котельниках, Краснознаменске, Клину, Ивантеевке, Звездном городке, Зарайске, Егорьевске, Пущине, Павловском Посаде и Воскресенске.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>