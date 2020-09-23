РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Преподаватель русского языка Подольска вошла в пятерку финалистов конкурса «Учитель года Подмосковья», сообщается на сайте администрации округа.

«Определена пятерка финалистов областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2020», в числе которых учитель русского языка и литературы школы №6 городского округа Подольск Олеся Честных. 24 сентября с финалистами встретится министр образования Московской области Ирина Каклюгина», - говорится в сообщении.

В третьем туре «Круглый стол образовательных политиков» участники продемонстрируют свои знания современных тенденций развития образования и общества.

Конкурсные испытания первого и второго тура проходили с 13 по 18 сентября на базе Губернского колледжа в Серпухове, в которых приняли участие 52 учителя из общеобразовательных учреждений Московской области.

«Объявление и награждение победителя конкурса состоится во время празднования Дня учителя», — заключается в материале.