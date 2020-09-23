РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Трансформаторную будку в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске превратили в арт-объект при помощи граффити, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Очередной шедевр от братьев-граффитистов Сергея и Михаила Ерофеевых появился в парковой зоне Красногорска. Картина «Подводный мир» украсила Ивановские пруды. Композицию на морскую тематику площадью 34 квадратных метра художники изобразили на трансформаторной подстанции», - говорится в сообщении.

Художники рисовали при поддержке отдела по делам молодежи администрации горокруга Красногорск.

«Всего на уличных пространствах округа красуется более 20 картин на различные темы. В числе последний работ – «Философия Победы» и «Спасибо врачам», - заключается в материале.