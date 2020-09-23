РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. В щелковском лицее №14 открыли мемориал посвященный Юрию Гагарину, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Имя Юрия Гагарина – символ открытий, героизма и подвига. Вся страна гордится его достижениями. Но особенно - жители Щелкова. Ведь именно в Чкаловском Юрий Алексеевич жил на протяжении многих лет. Школьники должны помнить героев своей страны», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Изначально планировалось установить памятник на территории Чкаловского аэродрома, но потом было решено установить в лицее, который вот уже почти 60 лет носит имя Юрия Гагарина.