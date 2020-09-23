РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Акушерское отделение Красногорской больницы №1 запустило пилотный проект по бесплатному сопровождению рожающих женщин доулами - специальными помощницами, которые оказывают пациентке психологическую поддержку во время родов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В последнее время популярность партнерских родов растет. Мы проводим тренинги по партнерским родам и видим, что не каждый мужчина готов пойти на это, а желание женщины остается. Именно потому мы решили организовать бесплатное сопровождение родов доулами для тех, кто хочет эмоциональной поддержки», - сказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы №1 Рустем Ибрагимов.

Он подчеркнул, что такие помощницы в родах не совершают медицинских манипуляций, не ведут и не принимают роды. Они оказывают психологическую и эмоциональную поддержку женщинам, что особенно важно, если это первые роды.

«В рамках пилотного проекта в роддоме будет дежурить одна доула по графику. Она будет помогать нескольким женщинам в родах. При увеличении спроса на такую услугу возможно будут привлекаться дополнительные помощницы в родах. Доулы-волонтеры имеют медицинскую книжку и сдают анализы ПЦР на Covid-19. Они прошли специализированное обучение», - заключается в материале.