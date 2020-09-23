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Пелагия Тихонова
Михаил Борисов был бессменным ведущим программы «Русское лото» и заслуженным деятелем искусств России.
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Пелагия Тихонова
Церемония прощания с ведущим прошла на большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина. Родственники, друзья, близкие и поклонники пришли проститься с артистом.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На входе всем в обязательном порядке выдавали маски и перчатки, после чего предлагали подняться на второй этаж и возложить цветы к гробу телеведущего.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Гроб в окружении цветов стоит на Большой сцене театрального института. По обе стороны от него стоят стулья для близких и множество цветов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Люди встраивались в очередь, чтобы проститься с артистом. Многие несли цветы, преимущественно красные розы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Похоронят Михаила Борисова на Востряковском кладбище.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: Церемония прощания с телеведущим Михаилом Борисовым в Москве.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: Церемония прощания с телеведущим Михаилом Борисовым в Москве.
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