РИАМО - 23 сен. Ученые пришли к выводу, что коронавирус активно распространяется при жаркой и влажной погоде, и меньше живет при высокой температуре и низкой относительной влажности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Еще одним важным условием является скорость ветра, которая может повлиять на изменение правил социального дистанцирования.

«Так, с помощью полученных данных ученые объяснили, почему в июле пандемия усилилась в жарких странах с влажным климатом по всему миру», —​ говорится в сообщении.

По мнению вирусологов, осенью и зимой может начаться вторая волна инфекции. Причиной станет низкая температура и сильный ветер, которые поспособствуют выживаемости и передаче вируса.

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23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.