РИАМО - 23 сен. Для жителей и сотрудников предприятий подмосковного Реутова работают мобильные бригады, которые делают прививки от сезонного гриппа по месту работы, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Для жителей Реутова, желающих сделать прививку против сезонного гриппа, которые не могут посетить медучреждение по месту жительства по каким-либо причинам, организована работа выездных прививочных бригад для вакцинации», - говорится в сообщении.

Накануне прививки сделали сотрудникам Реутовского завода средств протезирования и работникам пищевого предприятия, работающего под торговой маркой «У Палыча» на территории города.

В среду до 17:00 вакцинирование смогут сделать все желающие, посетив мобильную точку прививок, которая будет работать на территории многофункционального центра «Мои документы» на улице Победы, 7. Мобильные бригады против гриппа будут работать до конца сентября.