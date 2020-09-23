РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Терапевты и педиатры начнут прием пациентов в поликлинике в микрорайоне Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске в конце этого года, сообщил главный врач Красногорской горбольницы №1 Константин Соболев.

Глава горокргуга Эльмира Хаймурзина посетила с рабочим визитом поликлинику в микрорайоне Изумрудные холмы в среду. Она осмотрела ход работ, пообщалась с руководителями Красногорской горбольницы №1, в управлении которой будет находиться поликлиника, а также с представителями застройщика.

«Мы совместно с администрацией горокруга и Минздравом Московской области планируем к концу года поэтапное открытие новой поликлиники в микрорайоне Изумрудные холмы. В начале будут принимать педиатры, врачи общей практики, терапевты, узкие специалисты. Дальше будет открытие рентген-кабинетов, флюорографии, маммографии», - сообщил Соболев.

Он отметил, что в новой поликлинике детское и взрослое отделения с отдельными входами. Это позволит в соответствии с санитарными нормами разделить потоки.

«Поликлиника рассчитана на 413 посещений в смену. Мы планируем прикрепить около 50 тысяч взрослого населения и 10 тысяч детей», - добавил Соболев.

По его словам, подать документы на лицензирование поликлиники планируют в октябре.

«У нас есть списки врачей, которые хотят здесь работать. Часть сотрудников придет из Красногорской горбольницы №1. По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров первой красногогорской больницы, вакансии еще есть», - заключил Соболев.