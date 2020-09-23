РИАМО - 23 сен. На заседании Совфеда приняли решение, что сенаторы Андрей Турчак и Андрей Яцкин займут посты первых заместителей председателя Совета Федерации РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Принято решение увеличить число первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек», — сказала спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.

При этом общее число заместителей сохранилась.

По словам Матвиенко, объем работы в регионах, где нужно представлять палату, очень велик.



