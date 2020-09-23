РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил ХК «Автомобилист» со счетом 4:3 в Екатеринбурге, матч проходил 22 сентября, сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги между клубами «Витязь» и «Автомобилист» проходил 22 сентября в Екатеринбурге.

«Почти 8 лет «витязи» в Екатеринбурге не радовались от успеха. Выиграть у команды города с полуторамиллионным населением, четвертым по численности в России, стоит дорогого. И вот она, победа! Первая в турне! Итог встречи: «Автомобилист» – «Витязь» – 3:4», - говорится в сообщении.