РИАМО - 23 сен. Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ») стало победителем конкурса на проведение работ по реставрации памятника Минину и Пожарскому в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Государственного исторического музея.

Всероссийская акция по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому была объявлена в августе 2018 года Государственным историческим музеем. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ.

«Стоимость реставрационных работ составит 55 миллионов рублей», – уточняется в сообщении.

Начало реставрационных работ запланировано на ноябрь 2020 года.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве.

Изначально памятник был установлен на Красной площади перед Верхними торговыми рядами, позднее переименованными в ГУМ. В настоящее время стоит у Покровского собора, куда был перенесен в 1931 году в связи с реконструкцией Красной площади и строительством Мавзолея В. Ленина.