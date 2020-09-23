РИАМО - 23 сен. В ближайшие 10 лет поступления в городской бюджет от новой Москвы планируют увеличить в семь раз, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.
Он добавил, что инвестиции в новую Москву уже сегодня позволили увеличить поступления в городской бюджет.
На текущий момент доходы уже увеличились втрое с момента входа присоединенных территорий в состав столицы, подчеркнул глава департамента.
Ранее Жидкин сообщил, что на развитие ТиНАО на сегодняшний день уже потратили 1,85 триллиона рублей.
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