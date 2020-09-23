РИАМО - 23 сен. В ближайшие 10 лет поступления в городской бюджет от новой Москвы планируют увеличить в семь раз, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«За ближайшие три года еще в три раза мы увеличим поступления в бюджет от новой Москвы. За период 10 лет получается — в семь раз», — сказал Жидкин журналистам.

Он добавил, что инвестиции в новую Москву уже сегодня позволили увеличить поступления в городской бюджет.

На текущий момент доходы уже увеличились втрое с момента входа присоединенных территорий в состав столицы, подчеркнул глава департамента.

Ранее Жидкин сообщил, что на развитие ТиНАО на сегодняшний день уже потратили 1,85 триллиона рублей.