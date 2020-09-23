РИАМО - 23 сен. За последние сутки в Подмосковье от Covid-19 вылечился 171 человек, за это же время в регионе выявили 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

Всего в настоящий момент в Московской области выявлено 72 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 298 человек. Выздоровели и выписались 55 036 человек.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

Сейчас в медучреждениях Московской области продолжают лечиться пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. Врачи рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.