РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Подрядчик приступил к капитальному ремонту одного из домов на улице Победы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Генеральной подрядной организацией ООО «Комтех» Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области начинается капитальный ремонт фасада многоквартирного дома в микрорайоне Климовск по адресу: улица Победы, 2/18», - говорится в сообщении.

В числе планируемых работ также будут ремонтироваться кровля, окна и двери в местах общего пользования.