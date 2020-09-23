РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Детскую игровую площадку устанавливают в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец, работы завершатся к 5 октября, сообщил заместитель главы администрации Люберец Эдуард Малышев.

«В настоящий момент начали работы по устройству детской игровой площадки, ее площадь составляет 1 350 квадратных метров. Данная площадка устанавливается в рамках программы губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», - сказал Малышев.

По его словам, для установки площадки используются только экоматериалы. Срок окончания всех работ - 5 октября текущего года.