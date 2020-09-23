РИАМО - 23 сен. На развитие новой Москвы на сегодняшний день уже потратили 1,85 триллиона рублей, сообщил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«По поводу инвестирования в развитие новой Москвы. Сегодня уже цифра достигла 1,85 триллиона рублей», — сказал Жидкин журналистам.

Он добавил, что к 2021 году размер инвестиций развитии Троицкого и Новомосковского административных округов может превысить 2 триллиона рублей.