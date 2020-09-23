РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Три поликлиники в микрорайонах Путилково, Изумрудные холмы и деревне Марьино планируют открыть в подмосковном Красногорске в этом году, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина посетила с рабочим визитом поликлинику на 413 посещений в смену на Бульваре космонавтов в Изумрудных холмах в среду. В поездке приняли участие главный врач Красногорской горбольницы №1, в управлении которой будет находиться поликлиника, Константин Соболев, а также представители застройщика.

«У нас есть три долгожданных объекта в сфере здравоохранения: поликлиники в микрорайонах Изумрудные холмы и Путилково и амбулатория в Марьине. Был перерыв в работах на период пандемии. Тем не менее, у нас есть задача – то, что мы неоднократно озвучивали жителям, - до конца года мы должны открыть все три эти новых учреждения», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что строительные работы в поликлинике в Изумрудных холмах находятся на финишной прямой.

«Мы контролируем ход работ. Конечно, есть еще кое-какие недоделки. Через неделю будет детальный контрольный обход. Сейчас могу сказать, что все основные инженерные коммуникации смонтированы. Думаю, в октябре мы сможем отдать документы на лицензирование», - добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета сообщила, что амбулаторию в деревне Марьино планируется открыть уже в октябре этого года.

«Работы на поликлинике в Путилкове практически завершены. Остались, как говорят застройщики, кое-какие «хвосты». Но мы принимаем объекты «под ключ» - строительно-монтажные работы должны быть произведены безукоризненно. Так, чтобы не начинать сразу производить ремонты», - подчеркнула Хаймурзина.

Она выразила уверенность, что все три объекта здравоохранения в дальнейшем будут оказывать качественные услуги. Параллельно достройке поликлиник первая и вторая городские больницы подбирают персонал.