РИАМО - 23 сен. За последние сутки в Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среднесуточный темп прироста коронавируса за две календарные недели составляет 0,29%, сообщает столичный оперштаб.

Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

«Среди новых заболевших 42,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,7% – от 46 до 65 лет, 11,6% – от 66 до 79 лет, еще 6,6% – старше 80 лет. Также 13,8% среди заболевших – дети», – уточняется в сообщении.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними люди, находятся под медицинским наблюдением.

В Москве сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения Covid-19, однако в общественных местах и в транспорте все еще нужно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.