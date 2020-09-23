РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. В среду малаховская библиотека имени Телешева приглашает юных жителей на мастер-класс «Калейдоскоп», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Начало в 15:00. Мальчишки и девчонки смогут создать классический вариант популярной игрушки, которую можно будет подарить в качестве сувенира своим близким и друзьям», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 37. Вход свободный.