РИАМО - 23 сен. Акции российской IT-компании «Яндекс» впервые с 8 сентября превысили отметку в 5 тысяч рублей на фоне сообщений о покупке Тинькофф Банка, сообщает Газета.ru.

«Акции компании на Московской бирже в среду увеличились на 4,45% до 5118 рублей», — говорится в сообщении.

Бумаги также дорожали 22 сентября и на основной для компании торговой площадке в Нью-Йорке — на 11,8%.

Ранее «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк. Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов.​