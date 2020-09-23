РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Жители городского округа Люберцы могут оплатить налоговые квитанции на имущество физических лиц, а также на землю и транспорт сразу же при их получении в любом из 1021 почтового отделения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В налоговом документе указаны сумма, подлежащая уплате, объект налогообложения и налоговая база.

«Налоговые уведомления направляются жителям области заказными письмами, их вручение производится под роспись получателя. Если почтальон не застанет адресата дома, то он оставит извещение, по которому можно получить свое налоговое уведомление уже в почтовом отделении по месту жительства», - говорится в сообщении.

Информацию об адресе и режиме работы почтового отделения можно уточнить на официальном сайте «Почты России» pochta.ru или через мобильное приложение. С подробной информацией можно ознакомиться на промостранице официального сайта ФНС России www.nalog.ru/rn77/snu2020/.