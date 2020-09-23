РИАМО - 23 сен. По словам основателя TCS Group Олега Тинькова, в ближайшее время он намерен создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, при этом он намерен «остаться с компанией» и помогать развитию Тинькофф Банка, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать «Яндексу» строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал Тиньков.

Он подчеркнул, что достиг своих целей на рынке финансов, но не уточнил, чем конкретно будет помогать «Яндексу».

Тиньков передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.

Ранее СМИ сообщили, что «Яндекс» может провести сделку по покупке TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк. Размер сделки, по предварительным данным, составит порядка 5,5 миллиардов долларов.