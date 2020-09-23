РИАМО - 23 сен. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала песню, которую исполнила певица Любовь Успенская, сообщает Nation News.

Композиция называется «Я слишком тебя любила». Песня посвящена дочери певицы.

«Захарова отметила, что текст содержит ее слова, но переживания и чувства в нем отражены те, что испытывает певица», —​ говорится в сообщении.

Это не первый опыт Захаровой в написании песен. Ранее ее произведения исполнили Валерия, Зара, Максим Фадеев, Наргиз и Александр Коган.​