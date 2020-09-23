РИАМО - 23 сен. В Московской области за минувшие сутки выявили 215 случаев коронавирусной инфекции, за весь период зарегистрировано 72 116 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

За сутки в регионе после лечения выздоровел 171 пациент, всего за период пандемии вылечилось 55 036 человек. С диагностированным коронавирусом скончались шесть человек, общее число смертельных случаев на текущий момент составляет 1298.

По вопросам коронавируса в регионе работают горячая линия 8 800 550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача на дом.

В Подмосковье также проводят масштабную вакцинацию от гриппа. Прививку можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах. При вакцинации применяют российские препараты «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.