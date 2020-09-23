РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. Щелковский городской парк находится в числе наиболее посещаемых парков Подмосковья, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году наблюдается значительный рост посетителей подмосковных парков. Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей», - говорится в сообщении.

В числе наиболее посещаемых парков за прошлую неделю в муниципалитетах с населением от 100 до 200 тысяч человек стали парк «Елочки» в Домодедове, Щелковский городской парк и Воскресенский парк «Кривякино».



