РИАМО – 23 сен. По мнению экспертов, пиво в России может вырасти в цене на 10–25%, при этом объемы производства упадут, это может случиться после того, как правительство страны введет обязательную систему маркировки этого напитка, пишет газета «Известия».

«В Минфине считают, что маркировка позволит обелить рынок, а цены если и вырастут, то всего на 1–2%», - говорится в материале.

По мнению производителей, введение маркировки совсем не обязательно. Рынок нелегального пива в стране не так велик.

«Даже если маркировку внедрят, акцизные поступления в бюджет не вырастут», - отмечается в статье.

Представители ассоциации производителей пива написали обращение в адрес главы Минпромторга России Дениса Мантурова, где выразили мнение, что внедрение маркировки - избыточная мера регулирования. ​