РИАМО - 23 сен. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи утром в среду вырос, евро незначительно снизился, сообщает Газета.ru.

«Доллар поднялся на 15 копеек до 76,26 рубля. Евро понизилось на две копейки до 89,12 рубля», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, предпосылок для укрепления рубля нет.

В дальнейшем определяющим фактором для динамики национальной валюты выступит статистика по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Европе и США.​