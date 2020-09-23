РИАМО - 23 сен. Вакцинацию против гриппа уже прошли порядка 1,5 миллиона москвичей, прививочная кампания началась в мегаполисе с 1 сентября, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Первые три недели программы по вакцинации от гриппа показали хороший результат. Бесплатную прививку сделали уже около 1,5 миллиона москвичей», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в этом году прививка особенно важна.

«Приятно видеть, что многие это понимают и активно идут на вакцинацию. Это простой, эффективный и безопасный способ не допустить заболевания», — подчеркнула вице-мэр.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. При себе нужно иметь только паспорт. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках, а лица до 18 лет — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Перед прививкой граждан осматривают врачи, после вакцинации — выдают сертификат.