РИАМО - 23 сен. В возрасте 80 лет скончался российский конферансье и режиссер Арнольд Гумницкий, он отдыхал в санатории в Пушкинском городском округе, причина смерти пока неизвестна, сообщает Nation News.

«За свою карьеру в качестве конферансье он работал с такими звездами отечественной эстрады как Иосиф Кобзон, Леонид Утесов и многими другими», — говорится в сообщении.

Помимо режиссерской деятельности, Гумницкий занимался пародиями, а также исполнял юмористические куплеты.

Режиссера могут похоронить на Востряковском кладбище.​​