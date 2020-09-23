РИАМО - 23 сен. За прошедшие сутки в столице выявили 970 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве выявили 279 358 случаев инфицирования, сообщает городской оперативный штаб.

В мегаполисе за сутки после лечения выздоровели 1226 пациентов, за весь период пандемии выздоровели 240 352 человека. Скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19. Общее число смертельных случаев в столице достигло 5,1 тысячи.

В России выявили 6431 новый случай Covid-19. Из них в 24,2% случаев не выявлено клинических проявлений заболевания. Умерли за сутки 150 пациентов, вылечились 5750 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в РФ составляет 1 122 241. Жертвами пандемии стали 19 799 человек, общее число вылечившихся после коронавирусной инфекции — 923 699.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.