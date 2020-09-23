РИАМО - 23 сен. На церемонию прощания с ведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым на большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина в Москве начали собираться гости, передает корреспондент РИАМО.

Родственники, друзья, близкие и поклонники уже собираются у стен театрального института и заходят внутрь. Там стоит фотография усопшего в окружении цветов.

На входе всем в обязательном порядке выдают маски и перчатки, после чего предлагают подняться на второй этаж и возложить цветы к гробу телеведущего.

Гроб в окружении цветов стоит на Большой сцене театрального института. По обе стороны от него стоят стулья для близких и множество цветов. Люди встраиваются в очередь, чтобы проститься с Борисовым.

Михаил Борисов окончил ВТУ имени Б.В. Щукина в 1982 году. В 1990-1991 годах он работал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». С 1994 года Борисов вел телепрограмму «Русское лото». В 2000 году он получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Вечером 19 сентября Борисова забрали в больницу прямо со съемочной площадки. Он умер в этот же день. Артисту был 71 год.

Похоронят Борисова на Востряковском кладбище.

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