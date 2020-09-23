РИАМО - 23 сен. Московское областное управление ФАС России оштрафовало индивидуального предпринимателя на 20 тысяч рублей за нарушение федерального закона «О защите конкуренции» из-за непредставления сведений, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Действия индивидуального предпринимателя в части непредставления сведений в адрес Московского областного УФАС России привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции», – уточняется в сообщении.

Согласно части 5 статьи 19.8 КоАП, непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

На должностных лиц за непредставление налагают штраф в размере 10-15 тысяч рублей; юридических лиц наказывают штрафом в 50-500 тысяч рублей.