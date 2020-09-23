РИАМО - 23 сен. Отныне необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва – это агломерация, в которой учатся, работают и живут в том числе люди из регионов России и граждане иностранных государств. Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от Covid-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно», – сказала Ракова.

Она отметила, что такое решение поможет увеличить количество людей, которые могут сделать прививку в рамках исследования.

«Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение», – подчеркнула Ракова.

Вакцинация проходит бесплатно. Участником может стать совершеннолетний гражданин России или другого государства, при условии знания русского языка в объеме, необходимом для заполнения документов и общения с врачами, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший Covid-19 и не контактировавший с заболевшими Covid-19 как минимум за две недели до исследования.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.