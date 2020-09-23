РИАМО - 23 сен. Администрация городского округа Серпухов допустила нарушения при проведении конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобы ООО «Управляющая компания «Полярис» на действия администрации городского округа Серпухов.

«Согласно доводам жалоб, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в конкурсах», – уточняется в сообщении.

Комиссия установила обстоятельства, которые подтвердили нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в конкурсах. Обращение заявителя было признано обоснованным.

Администрации Серпуха выдали обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений путем аннулирования протоколов рассмотрения заявок на участие в конкурсах и повторного рассмотрения поступивших заявок в соответствии с позицией, изложенной в решениях по жалобам.