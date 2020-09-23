РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Один человек пострадал при пожаре в квартире жилого дома на Силикатной улице Подольска, его госпитализировали в больницу, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в 1:26 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир по адресу: улица Силикатная, дом 6/3. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны. К прибытию первых пожарных расчетов происходил выход дыма из двери квартиры на десятом этаже. Там же, в ловушке, оказались два человека. Чтобы их спасти, спасателям пришлось вскрывать двери.

«В ходе проведения разведки пожарными подразделениями были эвакуированы 25 человек из них пять детей по лестничному маршу, два человека спасено. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 1:50 пожар удалось локализовать, а в 2:20 - ликвидировать загорание. К сожалению, при пожаре пострадал один из жильцов. Его передали в карету скорой помощи для госпитализации в Подольскую городскую больницу», - говорится в сообщении.

В результате пожара в квартире обгорел коридор на площади 6 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади. Предварительная причина пожара в настоящее время устанавливается. На месте работали пять единиц техники и 25 человек личного состава.